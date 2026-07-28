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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Шанхай» подбирает игроков под результат. Можно рассчитывать, что «драконы» не будут такими инфантильными, как прошлая команда»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры « Шанхая » в сезоне-2026/27.

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