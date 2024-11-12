Micron 6550 ION — самый быстрый в мире 61,44-Тбайт SSD в форм-факторе E3.S Micron представила ...

Micron 6550 ION — самый быстрый в мире 61,44-Тбайт SSD в форм-факторе E3.SMicron представила SSD 6550 ION, который позиционируется как самый быстрый в мире 61,44-Тбайт накопитель для ЦОД и первый в мире накопитель стандарта PCIe 5.