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SPLETNIK

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Модель plus-size Грейси Бон раскритиковали за фотосессию на фоне разрушений после землетрясения в Панаме

Модель plus-size Грейси Бон раскритиковали за фотосессию на фоне разрушений после землетрясения в Панаме

Популярную модель plus-size, 29-летнюю Грейси Бон, раскритиковали в сети за фотосессию на фоне разрушений после землетрясения в Панаме, которое произошло 9 октября.

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