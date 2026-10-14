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От домашней утвари до кокарды железнодорожника! Столичные реставраторы восстановили ценные артефакты

От домашней утвари до кокарды железнодорожника! Столичные реставраторы восстановили ценные артефакты

Так называемый полихромный рельефный изразец, произведенный в 17 веке, скорее всего, в мастерских Нового Иерусалима, — одна из самых ценных находок среди настоящего клада для археологов: более 900 предметов с 17 века - до начала 20.

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