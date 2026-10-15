Молочай лозный способен быстро разрастаться даже после срезания надземной части, поэтому для борьбы с ним необходимо удалять корневую систему или проводить специальную обработку, рассказала агроном «Донецкого» филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба Донецкому агентству новостей.
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