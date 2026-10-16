Фото: Prt Scr youtube.com / Телеканал Долгопрудный Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев жестко раскритиковал Ирину Роднину и других спортсменов в Госдуме.
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