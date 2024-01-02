Госавтоинспекция усилила контроль за нетрезвыми водителями

На протяжении всех праздничных дней нетрезвые водители остаются под усиленным контролем Госавтоинспекции Дополнительные наряды дорожно-патрульной службы работают все дни новогодних каникул на дорогах Крыма.
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