Литва не сможет принять этап Кубка мира по современному пятиборью в 2027 году из-за нежелания страны допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.
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