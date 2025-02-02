Захват Одессы, сотни вертолетов ВС РФ под Киевом, жуткое изнасилование после тренинга: что будет дальше

11,7 тыс прочтений Вчера Одесса оказалась открыта для захвата с моря в результате массированного удара ВС РФ по объектам ВСУ на Украине, появились детали единственной крупнейшей операции российской армии за время СВО, молодую петербурженку изнасиловал новый знакомый после тренинга по повышению квалификации — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
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