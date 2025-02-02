Захват Одессы, сотни вертолетов ВС РФ под Киевом, жуткое изнасилование после тренинга: что будет дальше

Андрей Павлов

"Взломали оборону" значит обороны больше нет, и наши устремились в прорыв? А "захват Одессы" говорит о том, что в Одессе уже наши войска, и где-то на главном здании водружен российский флаг? Я правильно понимаю? Когда уже на МТ заголовки будут соответствовать содержанию статей?