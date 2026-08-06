НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Гасилин о Диоманде в «Реале»: «Это провал. Паренек сыграл полтора неплохих сезона и прилично провел ЧМ, но быть самой дорогой покупкой «Реала» в истории – перебор»

Бывший форвард « Зенита » Алексей Гасилин высказался о трансфере Яна Диоманде в «Реал». Напомним, «Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из « РБ Лейпциг ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии