Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС

Вашингтон и Запад развернули новый этап финансовой войны против России и Китая, пойдя на мощную, но в то же время потенциально рискованную эскалацию, которая, в случае неосторожности, может в итоге принести Москве и Пекину желанный результат.
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