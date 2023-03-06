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Месси о титуле Аргентины: «Ожидали, что празднования будут безумными, но не настолько! Чемпионство было мечтой всей жизни»

Лионель Месси поделился эмоциями от празднования победы Аргентины на ЧМ-2022. «По правде говоря, это было впечатляюще.

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