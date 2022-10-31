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Тайник в лесу. В Подмосковье двое молодых людей задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Тайник в лесу. В Подмосковье двое молодых людей задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков

«Сотрудниками Управления МВД России по Дмитровскому городскому округу Московской области задержаны жители города Новосибирска, подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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