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В Армении “потерялось” 124 тысячи армян

В Армении “потерялось” 124 тысячи армян

Официально армянская служба занятости сообщает всего о 3 % безработных среди населения, а не об 11%. У работающих граждан 27% зарплаты уходит на налоги и выплатыГлава Министерства экономики Армении Ваан Керобян сообщил о наличии в стране 11% безработных по итогам 2023 года.

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