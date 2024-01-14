В Армении “потерялось” 124 тысячи армян

Официально армянская служба занятости сообщает всего о 3 % безработных среди населения, а не об 11%. У работающих граждан 27% зарплаты уходит на налоги и выплатыГлава Министерства экономики Армении Ваан Керобян сообщил о наличии в стране 11% безработных по итогам 2023 года.