В Приморском крае сотрудники полиции провели урок мужества для воспитанников подшефного детского дома

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства» сотрудники отдела МВД России по Хорольскому округу побывали в гостях у воспитанников подшефного Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из поселка Ярославский.
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