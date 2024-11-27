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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае сотрудники полиции провели урок мужества для воспитанников подшефного детского дома

В рамках спецпроекта МВД России «Полиция на страже детства»  сотрудники отдела  МВД России по Хорольскому округу  побывали в гостях у воспитанников подшефного Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из поселка Ярославский.

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