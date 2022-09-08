Украина не Россия: взгляд на украинский «Майн Кампф» 30 лет спустя На момент развала СССР мне было 5 лет, естественно, что в таком возрасте я не мог в полной мере осознавать происходящее, и тем более не могло идти речи о том, чтобы давать какую-то оценку событиям и действиям тех или иных политических деятелей.