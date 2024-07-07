РИА Новости: военные ВС РФ подбили американскую БМП Bradley в районе Часова Яра

Российские солдаты при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подбили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, после чего добрались до техники и забрали с нее трофейную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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