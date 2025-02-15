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Титов предложил ставку на игру Бундеслиги «Байер» — «Бавария»: «Думаю, прорвет их в очной встрече»

Титов предложил ставку на игру Бундеслиги «Байер» — «Бавария»: «Думаю, прорвет их в очной встрече»

Известный футболист, бывший игрок «Спартака» и сборной России Егор Титов предложил комбинированную ставку на центральный матч тура в Бундеслиге «Байер» — «Бавария».

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