Вы просили пончики без масла, готовлю пончики в духовке. Всем точно понравится.

Я всегда считал, считаю и буду считать, что пончик — классная штука и отличный бюджетный десерт! Поэтому сегодня я рассказываю реально классный рецепт от одного из моих любимых французских кондитеров — шефа Филиппа — “Beignet au four” — пончик в духовке.