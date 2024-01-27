Вы просили пончики без масла, готовлю пончики в духовке. Всем точно понравится.

Я всегда считал, считаю и буду считать, что пончик — классная штука и отличный бюджетный десерт! Поэтому сегодня я рассказываю реально классный рецепт от одного из моих любимых французских кондитеров — шефа Филиппа — “Beignet au four” — пончик в духовке.
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