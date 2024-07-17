Сыгран третий тур международного шахматного турнира в Биле

Со стопроцентным результатом на международном шахматном турнире в Биле (Швейцария) идут пять шахматистов после третьего тура 17 июля, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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