В Сарове торжественно открыли центр общественного развития «Добро.Центр»

Новое пространство для добрых дел появилось в Сарове на базе местного молодежного центра. В «Добро.Центре» каждый желающий сможет присоединиться к волонтерской и благотворительной деятельности, найти для себя полезное дело, включиться в социальный проект и внести свой вклад в улучшение жизни города.
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