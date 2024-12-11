В Сарове торжественно открыли центр общественного развития «Добро.Центр»

Новое пространство для добрых дел появилось в Сарове на базе местного молодежного центра. В «Добро.Центре» каждый желающий сможет присоединиться к волонтерской и благотворительной деятельности, найти для себя полезное дело, включиться в социальный проект и внести свой вклад в улучшение жизни города.