«Спартак» едва не провалил домашний матч, но все-таки обошёл «Зенит», заняв второе место. Даку забил первый гол за команду Карседо - с пенальти

«Спартак» при кратном общем преимуществе по ударам (в 4 раза!) и ударам в створ (в 5!) едва не потерпел поражение от «Оренбурга» в домашнем матче 6-го тура чемпионата России.
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