В «Твиттере» завирусились шутливые факты про трилогию «Властелин Колец»

Но многие почему-то приняли их за настоящие. В «Твиттере» ни дня не проходит без веселья! На этот раз пользователь с ником @Spanish_Kortez выложил длинный тред с шутливыми фактами про всем известную трилогию Питера Джексона «Властелин Колец».
Но многие почему-то приняли их за настоящие. В «Твиттере» ни дня не проходит без веселья! На этот раз пользователь с ником @Spanish_Kortez выложил длинный тред с шутливыми фактами про всем известную трилогию Питера Джексона «Властелин Колец».
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