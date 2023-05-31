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В «Твиттере» завирусились шутливые факты про трилогию «Властелин Колец»

В «Твиттере» завирусились шутливые факты про трилогию «Властелин Колец»

Но многие почему-то приняли их за настоящие. В «Твиттере» ни дня не проходит без веселья! На этот раз пользователь с ником @Spanish_Kortez выложил длинный тред с шутливыми фактами про всем известную трилогию Питера Джексона «Властелин Колец».

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