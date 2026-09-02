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Регионы России

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Суд приговорил участников избиения футболиста «Русской общины» к длительным срокам

Суд приговорил участников избиения футболиста «Русской общины» к длительным срокам

Щёлковский городской суд Московской области вынес приговор по делу об избиении до смерти 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича, участника любительского клуба «Русская община».

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