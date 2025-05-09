В апреле в Петербурге и Ленобласти пропали 275 человек

13 из них найдены погибшими Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» рассказал о результатах работы за апрель 2025 года: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были зарегистрированы случаи пропажи 275 человек.
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