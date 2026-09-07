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Царьград

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БРИКС разработает механизмы для снижения издержек в торговле

БРИКС разработает механизмы для снижения издержек в торговле

Группа БРИКС ищет пути снижения транзакционных издержек в торговле. В рамках подготовки к саммиту 12-13 сентября обсуждаются расчеты в национальных валютах и цифровые валюты.

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