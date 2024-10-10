Для решения палестино-израильского конфликта необходимы политическая воля и дипломатические усилия - МИД КНР

Пекин, 9 октября /Синьхуа/ -- Для решения палестино-израильского конфликта необходимы политическая воля и дипломатические усилия, а не оружие, боеприпасы и односторонние санкции, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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