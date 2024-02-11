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Деревянный потолок в интерьере: интересные варианты и идеи

Деревянный потолок в интерьере: интересные варианты и идеи

Потолки — это элементы интерьера, про которые часто забывают в процессе декорирования дома. Они редко включаются в дизайн-проект, если хозяин делает ремонт самостоятельно, а затем в большинстве случаев просто покрываются скучной белой краской.

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