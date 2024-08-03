3 августа в 19:00 в зрительном зале ФИЛОНОВСКОГО дома культуры состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО в рамках акции «100 рублей на Победу!».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
3 августа в 19:00 в зрительном зале ФИЛОНОВСКОГО дома культуры состоится благотворительный концерт в поддержку участников СВО в рамках акции «100 рублей на Победу!».