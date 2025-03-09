Вместе весело шалить: как в Москве прошел фестиваль «Игрокон-2025»

В Москве 9 марта завершился крупнейший в СНГ фестиваль игр и увлечений «Игрокон-2025». Мероприятие проходило в международном выставочном центре «Крокус Экспо», и одним из важнейших его трендов стал упор на социально значимые и общественно полезные развлечения для всей семьи.