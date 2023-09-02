Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«У меня хорошо получается». Пол Джордж спародировал Чарльза Баркли

«У меня хорошо получается». Пол Джордж спародировал Чарльза Баркли

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж спародировал легенду НБА Чарльза Баркли. «В наши дни парни стали слишком мягкими», – произнес Джордж голосом знаменитого баскетболиста и телеведущего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх