Галичина-ТВ: «Не обслуживать русскоязычных в магазинах. Сделать им жизнь невыносимой!»

Украину нужно превратить в такую среду, где русскоговорящему украинцу нельзя будет никуда дернуться. Об этом на телеканале «Галичина» заявила местная писательница, профессор Прикарпатского национального университета Ольга Деркачёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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