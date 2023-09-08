78.ru

515 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Валеев
    Как запахло жареным , сразу сдулсяРазжигавшего нена...
  • Александр
    Теперь неплохо было бы показать по телевизору, как за это наказывают. Может другие "супервнушаемые" задумаются.Стала известна ли...
  • Елена
    Насколько нужно быть внушаемым и быть не в себе, чтобы такое творитьСтала известна ли...

Стала известна личность незнакомки, устроившей ночной поджог военкомата на Диагональной

Женщина работает в коммунальной службе. Стала известна личность незнакомки, которая устроила ночной поджог военкомата на Диагональной улице в Петербурге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
Ну вот что это?! Из ума выжила?! Нет что-бы идти в полицию, она пошла в военкомат! А если бы сказали убить военкома?! Сколько уже показывали по телевизору как это работает!
Ответить
14 час.
Елена
Насколько нужно быть внушаемым и быть не в себе, чтобы такое творить
Ответить
10 час.
А
Александр
Теперь неплохо было бы показать по телевизору, как за это наказывают. Может другие &quot;супервнушаемые&quot; задумаются.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх