Стала известна личность незнакомки, устроившей ночной поджог военкомата на Диагональной
Женщина работает в коммунальной службе. Стала известна личность незнакомки, которая устроила ночной поджог военкомата на Диагональной улице в Петербурге.
Комментарии
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Ну вот что это?! Из ума выжила?! Нет что-бы идти в полицию, она пошла в военкомат! А если бы сказали убить военкома?! Сколько уже показывали по телевизору как это работает!
Насколько нужно быть внушаемым и быть не в себе, чтобы такое творить
Теперь неплохо было бы показать по телевизору, как за это наказывают. Может другие "супервнушаемые" задумаются.
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