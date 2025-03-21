Врач назвала причины обострения хронических заболеваний весной

Весна у многих ассоциируется с периодом обострения хронических заболеваний. О способах поддержать организм 21 марта «Известиям» рассказала врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест» Татьяна Боброва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии