Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Почему пациенты жалуются на врачей и правда ли, что такие жалобы бывают эффективными?

Почему пациенты жалуются на врачей и правда ли, что такие жалобы бывают эффективными?

Она выйдет из кабинета, запустит приложение и оставит негативный отзыв о враче, используя привычные ей выражения: «некомпетентная», «халатливая», «даже не выслушала»… Это явление стало распространённым.

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