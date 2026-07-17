Раскрыта личность нового избранника Беллы Хадид

Личность нового избранника Беллы Хадид раскрыта — им оказался проджект‑менеджер Натан Лейси. Пару впервые заметили вместе ещё в феврале в Милане: на снимках, попавших к Page Six, они покидали ресторан, а Хадид остановилась, чтобы раздать автографы.