Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем

В честь 65-летия народной артистки России, солистки ансамбля народной музыки «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, Президент России Владимир Путин направил ей поздравление, отметив ее значительный вклад в сохранение традиций русской песни и народного искусства.
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