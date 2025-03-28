Представители Камилы Валиевой обвинили WADA в мошенничестве

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в мошенничестве, утверждая, что данное агентство изменило и скрывало критически важные доказательства, способные повлиять на судебное решение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии