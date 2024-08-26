На Сахалине установлен карантин по золотистой картофельной нематоде

На территории Сахалинской области введен карантинный фитосанитарный режим по картофельной нематоде. Такое решение было принято Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора 22 августа 2024 года.
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