Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

Эстония наряду с огневыми комплексами HIMARS купит у США дальнобойные ракеты ATACMS. Согласно публикации, Эстония подписала с США соглашение на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования в декабре 2022 года, поставки состоятся в течение 2025-го.
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