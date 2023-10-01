Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

Эстония наряду с огневыми комплексами HIMARS купит у США дальнобойные ракеты ATACMS. Согласно публикации, Эстония подписала с США соглашение на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования в декабре 2022 года, поставки состоятся в течение 2025-го.