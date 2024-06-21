Опыты Пентагона над украинскими военнослужащими и гражданскими лицами продолжаются, так прокомментировала возникновение холеры на территории Херсонской области вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, 21 июня сообщает РИА Новости.
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