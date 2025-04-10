👩⚕️ В медицинском сообществе обсуждают решение кадровых вопросов Актуальные вопросы обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами рассматривали на площадке Облздрава.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👩⚕️ В медицинском сообществе обсуждают решение кадровых вопросов Актуальные вопросы обеспечения здравоохранения квалифицированными кадрами рассматривали на площадке Облздрава.