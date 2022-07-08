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"Наблюдая за англичанами" Кейт Фокс

"Наблюдая за англичанами" Кейт Фокс

Летом тянет путешествовать - если не получается в реале, то хотя бы виртуально. Совершить такое путешествие, погрузившись в атмосферу современной Англии, вам поможет известная работа английского антрополога Кейт Фокс "Наблюдая за англичанами.

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