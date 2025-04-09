В Европе будут давить на США, чтобы те не признали новую территориальную реальность на Украине

Если президент США Дональд Трамп на переговорах с Москвой признает Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области российскими, то совершит «историческую ошибку», заявил председатель комитета по иностранным делам сейма Польши, председатель Совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль.