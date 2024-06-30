Спаллетти останется во главе сборной Италии: «Не будем отказываться от многолетнего проекта спустя 8-9 месяцев»

Об этом заявил глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. «Нам нечего скрывать, но мы должны продолжать брать на себя ответственность.
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