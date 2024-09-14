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Замглавы Чехова Артем Попов посетил логистическое предприятие

Замглавы Чехова Артем Попов посетил логистическое предприятие

Первый заместитель главы Чехова посетил предприятие FM Logistic Rus. Компания занимается логистикой. На встрече показали масштабы производства, а также обсудили взаимодействие с органами местного самоуправления.

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