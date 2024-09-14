Замглавы Чехова Артем Попов посетил логистическое предприятие

Первый заместитель главы Чехова посетил предприятие FM Logistic Rus. Компания занимается логистикой. На встрече показали масштабы производства, а также обсудили взаимодействие с органами местного самоуправления.
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