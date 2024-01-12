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О поведении летучих мышей и привычках попугаев

О поведении летучих мышей и привычках попугаев

Предыдущая часть - Здесь ты всего лишь гость Днём летучие мыши прячутся в кронах манго Завтра у меня последний день пребывания в сельве, а вечером должна вылететь из маленького аэропорта городка Икитос в стольную Лиму, чтобы оттуда отправиться в Эквадор и на Галапагосские острова.

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