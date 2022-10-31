«Американка» уже не гадит как прежде: Что не так с РСЗО HIMARS

Если ракеты звездно-полосатого «вундерваффе» все-таки попадают в цель — значит, поблизости крутится бандеровский наводчик Уже не первый раз с фронта приходят сообщения о стопроцентном уничтожении ракет РСЗО HIMARS во время очередных прилетов.