HPI: наносящий вред здоровью бизнес сравнивает ученых с гестапо и джихадистами

Британские ученые из Университета Бата выяснили, что компании в отраслях производства табака, спиртного и ультраобработанных продуктов питания часто прибегают к схожим тактикам запугивания специалистов, изучающих вред от бизнеса этих предприятий.
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