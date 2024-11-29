О предателях и "испуганных"...

Чем дальше мы уходит от "отправной точки"; момента, когда общество разделилось на "свой-чужой", тем больше я изумляюсь, встречая на просторах сети не просто проявление, как бы это можно было назвать политическим языком: инакомыслия.
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